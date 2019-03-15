Полиция Новой Зеландии оцепила район в городе Данидин

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Полиция Новой Зеландии оцепила район в городе Данидин на Южном острове после стрельбы в Крайстчерче.
Полиция Новой Зеландии оцепила район в городе Данидин
  • ©Alexander Romitsyn
  • globallookpress.com

«Полицейские в настоящее время находятся у здания на Сомервиль-стрит в Данидине. Это место представляет интерес в связи с серьёзным инцидентом со стрельбой в Крайстчерче сегодня», — говорится в сообщении новозеландской полиции в Twitter.

Отмечается, что в качестве меры предосторожности проводится эвакуация.

15 марта в результате двойного теракта в мечетях города Крайстчерч, Новая Зеландия, погибли по меньшей мере 49 человек, около 50 получили ранения

В рамках расследования были задержаны четверо подозреваемых в преступлении.

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