В Госдуме оценили санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT введённые Евросоюзом санкции в отношении восьми человек в связи с событиями в Керченском проливе.
В Госдуме оценили санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе
  • РИА Новости

«Как можно охарактеризовать политиков, которые наказывают тех, кто предотвратил международный конфликт, кто не допустил нарушения международного законодательства? Фарисеи. У меня нет другого слова. Ведь наши пограничники, наши военные сделали всё, чтобы провокация ВМСУ так и осталась идеей в воспалённом воображении украинских националистов», — пояснил парламентарий. 

По его словам, антироссийскую риторику «в уста европейских политиков вкладывают их заокеанские коллеги».

«Поэтому каких-то послаблений санкций или существенных изменений в риторике я не жду. Тем не менее всё больше официальных европейских политиков заявляют о необходимости снятия санкций с нашей страны, и это вселяет уверенность в то, что ситуация рано или поздно изменится», — заключил Белик.

Ранее ЕС ввёл санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе.

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