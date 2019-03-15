В Крыму оценили введённые ЕС санкции за инцидент в Керченском проливе

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Полина Полетаева
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал введённые Евросоюзом санкции в отношении восьми человек в связи с событиями в Керченском проливе.
В Крыму оценили введённые ЕС санкции за инцидент в Керченском проливе
  • РИА Новости

«ЕС продолжает плясать под дудку США: если Соединённые Штаты вводят санкции, он тут же готовит какие-то свои санкции, подыгрывая Вашингтону… На самом деле, когда вводят подобные меры, мы лишь констатируем, что ЕС, который так ратует за права человека, таким образом в действительности ограничивает и нарушает права граждан России… К сожалению, такая однобокая политика приводит к отдалению и неконструктиву в двусторонних отношениях», — сказал Ганжара.

Депутат рассказал, что «лично встречался» с французской делегацией, которая сейчас находится в Крыму, под руководством Тьерри Мариани.

«Французские делегаты, в частности, рассказали, что многие государства давно бы отменили санкции, в том числе Франция и Италия. Но сегодня ЕС создал такой бюрократический механизм, который не позволяет им повлиять на ситуацию. Европейские партнёры уверены в том, что время работает не в нашу пользу и достичь единства и консенсуса в вопросе продления  антироссийских санкций с каждым разом всё сложнее», — пояснил депутат.

Ранее ЕС ввёл санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе.

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