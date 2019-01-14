В Госдуме оценили заявление Трампа об экономических мерах против Турции

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, который пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на сирийских курдов.
В Госдуме оценили заявление Трампа об экономических мерах против Турции
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Конечно, курды являются не просто союзниками США, но той категорией, которую они прикрывают и с помощью которой манипулируют некоторыми внутриполитическим действиями в Сирийской Арабской Республике», — сказал депутат.

При этом он не исключил, что некие экономические меры против Анкары действительно могут быть приняты.

«Но это будет минимизировано. То есть они не нанесут достаточного ущерба Турции, поскольку она, во-первых, является страной блока НАТО. Во-вторых, как бы там ни было, США заинтересованы в сотрудничестве с этой страной. Так что не стоит говорить о серьёзном экономическом уроне в рамках введения каких-то санкций», — считает Швыткин.

Ранее Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на сирийских курдов.

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