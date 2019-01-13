Макрон обратился к французам в преддверии национальных дебатов
«Я хотел бы, чтобы в этих дебатах приняло участие наибольшее число французов… Эти дебаты должны будут ответить на ключевые вопросы, которые возникли в последние недели. Вот почему вместе с правительством мы выбрали четыре основные темы, которые охватывают многие вызовы нации: налогообложение и государственные расходы, организация государства и общественных служб, экологический переход, демократия и гражданство», — приводит Le Figaro слова Макрона.
Национальные дебаты в ответ на акции протеста «жёлтых жилетов» должны начаться 15 января и будут проходить в течение двух месяцев.
Накануне участники движения «жёлтых жилетов» в девятый раз вышли на улицы французских городов.