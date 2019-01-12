Во Франции проходит девятая акция протеста «жёлтых жилетов»

Участники движения «жёлтых жилетов» в девятый раз вышли на улицы французских городов. Нынешняя акция проходит в преддверии общенациональных дебатов, обещанных президентом страны Эммануэлем Макроном. Предполагается, что на них будут подняты темы, вызывающие недовольство французов. Ранее в Париже произошёл взрыв, в результате которого пострадали 20 человек. Однако полиция не связывает этот инцидент с манифестациями. RT ведёт прямую трансляцию.