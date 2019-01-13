СМИ сообщили о планах Польши создать остров в Калининградском заливе

Польша намерена создать искусственный остров в Калининградском заливе для обеспечения безопасности и обороноспособности страны в регионе. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на тендерную документацию правительственных структур.

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РИА Новости

Отмечается, что остров, имеющий форму эллипса, появится в территориальных водах Польши. Он будет возведён на высоте 2—3 метров над уровнем моря, его площадь составит 181 га. Строительство объекта оценивается в 880 млн польских злотых (около 16 млрд рублей). В сентябре 2018 года сообщалось, что в Польше планируют начать строительство канала через Балтийскую косу. Цель проекта — «преодолеть зависимость от России». В настоящее время корабли, следующие в польский город-порт Эльблонг, должны проходить через территориальные воды России. Подробнее о ситуации — в материале RT.