СМИ сообщили о планах Польши создать остров в Калининградском заливе
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- РИА Новости
Отмечается, что остров, имеющий форму эллипса, появится в территориальных водах Польши.
Он будет возведён на высоте 2—3 метров над уровнем моря, его площадь составит 181 га.
Строительство объекта оценивается в 880 млн польских злотых (около 16 млрд рублей).
В сентябре 2018 года сообщалось, что в Польше планируют начать строительство канала через Балтийскую косу.
Цель проекта — «преодолеть зависимость от России». В настоящее время корабли, следующие в польский город-порт Эльблонг, должны проходить через территориальные воды России.
Подробнее о ситуации — в материале RT.