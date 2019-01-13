WSJ: Болтон запрашивал у Пентагона информацию о возможности удара США по Ирану

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в 2018 году запрашивал у Пентагона информацию относительно имеющейся у Вашингтона возможности нанесения ударов по Ирану, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, запрос вызвал беспокойство в военном и внешнеполитическом ведомствах страны.

«Люди были шокированы. Уму непостижимо, как легкомысленно они относились к ударам по Ирану», — рассказал один из собеседников газеты.

Отмечается, что Пентагон разработал варианты возможных действий США против Ирана, однако при этом не уточняется, получили ли данную информацию представители Белого дома, а также знал ли американский президент Дональд Трамп о запросе Болтона.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что некоторые официальные лица США являются «первоклассными идиотами».

Кроме того, сообщалось, что американские сенаторы не смогли приступить к голосованию по законопроекту, который предусматривает введение новых санкций против России и Ирана за помощь правительству Сирии.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.