Польского дипломата вызвали в МИД Ирана из-за саммита по Ближнему Востоку

Поверенный в делах Польши вызван в Министерство иностранных дел Ирана в связи с предстоящим международным саммитом по Ближнему Востоку, который должен пройти в Варшаве в феврале.

Об этом сообщается на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что представитель МИД Ирана объявил польскому дипломату, что саммит является враждебным шагом Вашингтона по отношению к Тегерану.

Также в МИД призвали Польшу воздержаться от сотрудничества с США по проведению этого саммита.

«Польский поверенный на встрече подчеркнул, что позиция Польши отличается от недавних заявлений официальных лиц США», — указано в сообщении.

Ранее в Иране назвали «антииранским цирком» предстоящий саммит по Ближнему Востоку в Польше.