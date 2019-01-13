Польского дипломата вызвали в МИД Ирана из-за саммита по Ближнему Востоку
- Reuters
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Об этом сообщается на сайте иранского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что представитель МИД Ирана объявил польскому дипломату, что саммит является враждебным шагом Вашингтона по отношению к Тегерану.
Также в МИД призвали Польшу воздержаться от сотрудничества с США по проведению этого саммита.
«Польский поверенный на встрече подчеркнул, что позиция Польши отличается от недавних заявлений официальных лиц США», — указано в сообщении.
Ранее в Иране назвали «антииранским цирком» предстоящий саммит по Ближнему Востоку в Польше.