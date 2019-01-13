Польского дипломата вызвали в МИД Ирана из-за саммита по Ближнему Востоку

Короткая ссылка
Поверенный в делах Польши вызван в Министерство иностранных дел Ирана в связи с предстоящим международным саммитом по Ближнему Востоку, который должен пройти в Варшаве в феврале.
Польского дипломата вызвали в МИД Ирана из-за саммита по Ближнему Востоку
  • Reuters
  • © Morteza Nikoubazl

Об этом сообщается на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что представитель МИД Ирана объявил польскому дипломату, что саммит является враждебным шагом Вашингтона по отношению к Тегерану.

Также в МИД призвали Польшу воздержаться от сотрудничества с США по проведению этого саммита.

«Польский поверенный на встрече подчеркнул, что позиция Польши отличается от недавних заявлений официальных лиц США», — указано в сообщении.

Ранее в Иране назвали «антииранским цирком» предстоящий саммит по Ближнему Востоку в Польше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить