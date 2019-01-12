В Иране предстоящий саммит по Ближнему Востоку в Польше назвали «антииранским цирком»
«Напоминание для принимающей стороны и участников антииранской конференции: те, кто присутствовал на последнем антииранском шоу США, мертвы, опозорены или маргинализированы», — написал он в Twitter.
Как подчеркнул министр, Иран в настоящее время «сильнее, чем когда-либо».
«Правительство Польши не может смыть позор: сейчас оно принимает у себя отчаянный «антииранский цирк», в то время как Иран спас поляков во Второй мировой войне», — добавил он.
Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что американская сторона проведёт международный саммит по вопросам содействия в установлении стабильности на Ближнем Востоке в Польше.
В мероприятии, как ожидается, примут участие страны Азии, Африки, Западного полушария, Европы и Ближнего Востока.
Ранее Зариф отметил, что Иран рассчитывает на скорый уход США из Сирии.