В Иране предстоящий саммит по Ближнему Востоку в Польше назвали «антииранским цирком»

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал международный саммит по Ближнему Востоку, который пройдёт 13—14 февраля в Польше, «антииранским цирком».

«Напоминание для принимающей стороны и участников антииранской конференции: те, кто присутствовал на последнем антииранском шоу США, мертвы, опозорены или маргинализированы», — написал он в Twitter.

Как подчеркнул министр, Иран в настоящее время «сильнее, чем когда-либо».

«Правительство Польши не может смыть позор: сейчас оно принимает у себя отчаянный «антииранский цирк», в то время как Иран спас поляков во Второй мировой войне», — добавил он.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что американская сторона проведёт международный саммит по вопросам содействия в установлении стабильности на Ближнем Востоке в Польше.

В мероприятии, как ожидается, примут участие страны Азии, Африки, Западного полушария, Европы и Ближнего Востока.

Ранее Зариф отметил, что Иран рассчитывает на скорый уход США из Сирии.