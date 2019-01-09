Глава МИД Ирана призвал США покинуть Сирию как можно скорее

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Иран рассчитывает на скорый уход Соединённых Штатов из Сирии, заявил министр иностранных дел республики Джавад Зариф.
Глава МИД Ирана призвал США покинуть Сирию как можно скорее
  • © DELIL SOULEIMAN
  • AFP

«Мы надеемся, что чем скорее они покинут Сирию, тем будет лучше для сирийцев», — цитирует Зарифа ТАСС.

По его словам, присутствие США в САР не обеспечивало там ничью безопасность.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что вывод военных будет проходить «в должном темпе».

При этом он отметил, что Россия, Иран и Сирия якобы недовольны тем, что США выводят войска, поскольку «теперь им придётся бороться с ИГ*» без Соединённых Штатов. 

19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории САР.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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