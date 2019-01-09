Глава МИД Ирана призвал США покинуть Сирию как можно скорее

Иран рассчитывает на скорый уход Соединённых Штатов из Сирии, заявил министр иностранных дел республики Джавад Зариф.

«Мы надеемся, что чем скорее они покинут Сирию, тем будет лучше для сирийцев», — цитирует Зарифа ТАСС.

По его словам, присутствие США в САР не обеспечивало там ничью безопасность.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что вывод военных будет проходить «в должном темпе».

При этом он отметил, что Россия, Иран и Сирия якобы недовольны тем, что США выводят войска, поскольку «теперь им придётся бороться с ИГ*» без Соединённых Штатов.

19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории САР.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.