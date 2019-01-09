Глава МИД Ирана призвал США покинуть Сирию как можно скорее
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- AFP
«Мы надеемся, что чем скорее они покинут Сирию, тем будет лучше для сирийцев», — цитирует Зарифа ТАСС.
По его словам, присутствие США в САР не обеспечивало там ничью безопасность.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что вывод военных будет проходить «в должном темпе».
При этом он отметил, что Россия, Иран и Сирия якобы недовольны тем, что США выводят войска, поскольку «теперь им придётся бороться с ИГ*» без Соединённых Штатов.
19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории САР.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.