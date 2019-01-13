Эксперт оценил сообщения о возможности введения США санкций за поддержку «Северного потока — 2»

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что посол Соединённых Штатов в ФРГ Ричард Гренелл допустил возможность введения санкций против немецких компаний, которые поддерживают строительство «Северного потока — 2».

Отмечается, что Гренелл разослал письма ряду компаний, в которых заявил, что «газопровод несёт серьёзные геополитические последствия для европейских союзников и партнёров» США.

По словам Блохина, такая информация не является сюрпризом, поскольку американцы пытаются делать всё возможное, чтобы заблокировать этот проект.

«Понятно, что давят не только на Германию, но и на другие страны, — пытаются договориться с транзитными странами, той же самой Данией. Это лишь информационно-психологическое давление. Думаю, что Германия сделала свой выбор. Сама Меркель не раз говорила о том, что мы полностью поддерживаем Вашингтон в вопросе антироссийских санкций, по другим вопросам — по вопросам Украины, Сирии, но «Северный поток—2» — это такая особая тема», — пояснил Блохин.

Он отметил, что власти Германии понимают, что главная задача США заключается в том, чтобы получить возможность продавать Европе сжиженный природный газ по более высокой цене.

«Тем самым Вашингтон установит больший контроль, это вопрос суверенитета Германии. Думаю, что «Северному потоку—2» — быть, немцы прекрасно понимают всю эту игру», — заключил Блохин.

Ранее издание Bild сообщило о том, что посол США допустил возможность введения санкций за поддержку «Северного потока — 2».