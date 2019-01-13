The National Interest назвал «союз России и Китая» «кошмаром» США

Растущее сотрудничество между Китаем и Россией представляет собой «серьезную стратегическую проблему» для Соединённых Штатов. Об этом сообщает The National Interest.

Эксперты заявили, что Вашингтон совершает серьёзный просчёт, тем что не предпринял «стратегических корректировок, чтобы предотвратить всё более тесное сближение» России и Китая.

Как сообщает издание, Соединённые Штаты утратили некогда выгодное положение, которое они занимали во второй половине холодной войны, когда отношения между ними и СССР и Китаем по отдельности были значительно лучше, чем между Москвой и Пекином.

При этом эксперт отметил, что, несмотря на растущее сотрудничество между Россией и Китаем официальный союз между двумя странами маловероятен.

Ранее бывший военный США генерал-майор Говард Томпсон рассказал о вооружении «четвёртого измерения», которым овладели Россия и Китай. По его словам, Соединённые Штаты также нуждаются в развитии оборонной отрасли.