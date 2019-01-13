The National Interest назвал «союз России и Китая» «кошмаром» США
Эксперты заявили, что Вашингтон совершает серьёзный просчёт, тем что не предпринял «стратегических корректировок, чтобы предотвратить всё более тесное сближение» России и Китая.
Как сообщает издание, Соединённые Штаты утратили некогда выгодное положение, которое они занимали во второй половине холодной войны, когда отношения между ними и СССР и Китаем по отдельности были значительно лучше, чем между Москвой и Пекином.
При этом эксперт отметил, что, несмотря на растущее сотрудничество между Россией и Китаем официальный союз между двумя странами маловероятен.
Ранее бывший военный США генерал-майор Говард Томпсон рассказал о вооружении «четвёртого измерения», которым овладели Россия и Китай. По его словам, Соединённые Штаты также нуждаются в развитии оборонной отрасли.