Генерал США рассказал об оружии «четвёртого измерения» в России и Китае

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Бывший военный США генерал-майор Говард Томпсон рассказал о вооружении «четвёртого измерения», которым овладели Россия и Китай. По словам офицера, Соединённые Штаты также нуждаются в развитии оборонной отрасли.
Генерал США рассказал об оружии «четвёртого измерения» в России и Китае
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Об этом он написал в статье для The Hill.

Экс-командующий Северным командованием ВС США ссылается на исследование Института аэрокосмических исследований Митчелла, в котором чётко обозначено, что гиперзвуковое оружие в современных условиях войны позволяет «сжать окно принятия решений» противника и поражать цели на большой скорости по всему земному шару.

Томпсон отмечает, что Россия и Китай уже занимаются разработкой подобного вооружения. Так, автор приводит в пример недавние испытания российского гиперзвукового комплекса «Авангард».

Китай, пишет военный в отставке, также проявил себя достаточно агрессивно в попытках достичь подобного уровня вооружения. По данным заместителя министра обороны по исследованиям и разработкам доктора Майка Гриффина, за последний год Пекин провёл больше испытаний, чем Вашингтон за последние десять лет.

В декабре 2018 года в Счётной палате США заявили, что Соединённые Штаты не располагают возможностями противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая.

Как сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов, гиперзвуковые ракеты российского комплекса «Кинжал» могут поражать вражеские авианосцы, крейсеры, фрегаты и эсминцы.

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