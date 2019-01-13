В ЦПВС сообщили о нарушениях режима прекращения огня в САР за сутки

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток несколько раз обстреливали провинцию Латакия.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в Идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксировано пять обстрелов населённых пунктов Сараф (дважды), Джинарджик, Шиллиф и Дарх-Абу-Асад провинции Латакия боевиками незаконных вооружённых формирований», — цитирует РИА Новости Соломатина. Он добавил, что по состоянию на 11 января в свои дома возвратились 216 тыс. человек. Ранее сообщалось, что представители ЦПВС доставили гуманитарную помощь в сирийский город Маалула.