В ЦПВС сообщили о нарушениях режима прекращения огня в САР за сутки

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток несколько раз обстреливали провинцию Латакия.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в Идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксировано пять обстрелов населённых пунктов Сараф (дважды), Джинарджик, Шиллиф и Дарх-Абу-Асад провинции Латакия боевиками незаконных вооружённых формирований», — цитирует РИА Новости Соломатина.

Он добавил, что по состоянию на 11 января в свои дома возвратились 216 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что представители ЦПВС доставили гуманитарную помощь в сирийский город Маалула.

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