Дипмиссия ЕС приветствовала намерение Минфина США снять санкции с РУСАЛа

Дипмиссия Евросоюза в США приветствовала намерение Министерства финансов Соединённых Штатов снять санкции с РУСАЛа. Об этом сообщается в совместном письме от послов Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании, опубликованном на сайте дипмиссии ЕС.

«Мы приветствуем недавние действия Министерства финансов США по представлению конгрессу своего доклада о предлагаемом исключении из (санкционного. — RT) списка РУСАЛа и EN+», — говорится в тексте.

В письме отмечается, что важно, чтобы санкции не приводили к «непреднамеренным последствиям» для европейских компаний, а «исключение из перечня (санкций. — RT) РУСАЛа и EN+ является важным шагом в смягчении таких последствий».

Ранее стало известно, что глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».