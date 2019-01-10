В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа

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Глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».
В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Они пообещали предоставить Минфину беспрецедентный уровень транспарентности своей деятельности, чтобы гарантировать, что Дерипаска не восстановит контроль над ними. В результате эти организации больше не будут подпадать под санкции», — отметил Мнучин.

При этом он добавил, что американские санкции могут быть возобновлены, если компании нарушат требования Минфина США.

19 декабря стало известно, что Минфин США намерен исключить компании «РУСАЛ», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка в течение 30 дней. 

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил санкционную политику США в отношении России.

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