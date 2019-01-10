В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Они пообещали предоставить Минфину беспрецедентный уровень транспарентности своей деятельности, чтобы гарантировать, что Дерипаска не восстановит контроль над ними. В результате эти организации больше не будут подпадать под санкции», — отметил Мнучин.
При этом он добавил, что американские санкции могут быть возобновлены, если компании нарушат требования Минфина США.
19 декабря стало известно, что Минфин США намерен исключить компании «РУСАЛ», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка в течение 30 дней.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил санкционную политику США в отношении России.