Помпео приветствовал результаты голосования парламента Македонии о переименовании страны

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США приветствуют голосование в парламенте Македонии в поддержку смены названия этой страны. Об этом заявил госсекретарь США Майка Помпео.
Помпео приветствовал результаты голосования парламента Македонии о переименовании страны
  • Reuters

По его словам, данный шаг позволит Македонии занять своё законное место в НАТО и в Евросоюзе. 

«Лидеры Македонии продемонстрировали дальновидность, мужество и упорство в стремлении разрешить спор о названии страны, что теперь позволит Македонии занять свое законное место в НАТО и ЕС как Республика Северная Македония», — приводит его слова пресс-служба Госдепа.

Ранее парламент Македонии большинством в 80 голосов утвердил закон о внесении поправок в Конституцию страны для её переименования.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев после голосования парламента пообещал скорое вступление страны в НАТО и ЕС.

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