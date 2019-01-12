Помпео приветствовал результаты голосования парламента Македонии о переименовании страны

США приветствуют голосование в парламенте Македонии в поддержку смены названия этой страны. Об этом заявил госсекретарь США Майка Помпео.

По его словам, данный шаг позволит Македонии занять своё законное место в НАТО и в Евросоюзе.

«Лидеры Македонии продемонстрировали дальновидность, мужество и упорство в стремлении разрешить спор о названии страны, что теперь позволит Македонии занять свое законное место в НАТО и ЕС как Республика Северная Македония», — приводит его слова пресс-служба Госдепа.

Ранее парламент Македонии большинством в 80 голосов утвердил закон о внесении поправок в Конституцию страны для её переименования.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев после голосования парламента пообещал скорое вступление страны в НАТО и ЕС.