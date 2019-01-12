Число задержанных на акциях «жёлтых жилетов» в Париже увеличилось до 102
На очередных акциях протеста движения «жёлтых жилетов» в Париже задержаны 102 человека.
- Reuters
Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
Уточняется, что 74 человека взяты под стражу.
Ранее сообщалось о 43 задержанных.
12 января участники движения «жёлтых жилетов» в девятый раз вышли на улицы французских городов.
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