Число задержанных на акциях «жёлтых жилетов» в Париже увеличилось до 102

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На очередных акциях протеста движения «жёлтых жилетов» в Париже задержаны 102 человека.
Число задержанных на акциях «жёлтых жилетов» в Париже увеличилось до 102
  • Reuters

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Уточняется, что 74 человека взяты под стражу.

Ранее сообщалось о 43 задержанных.

12 января участники движения «жёлтых жилетов» в девятый раз вышли на улицы французских городов.

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