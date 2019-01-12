Число задержанных на акциях «жёлтых жилетов» в Париже увеличилось до 102

На очередных акциях протеста движения «жёлтых жилетов» в Париже задержаны 102 человека.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Уточняется, что 74 человека взяты под стражу.

Ранее сообщалось о 43 задержанных.

12 января участники движения «жёлтых жилетов» в девятый раз вышли на улицы французских городов.