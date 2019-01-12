Жертвами взрыва в Париже стали четыре человека

Четыре человека погибли в результате взрыва в центре Парижа. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

По его словам, среди погибших два сотрудника пожарной службы.

Explosion à Paris: Christophe Castaner annonce la mort de deux civils et deux sapeurs-pompiers pic.twitter.com/8eAfPOPH3s — BFMTV (@BFMTV) 12 января 2019 г.

Также министр отметил, что ещё десять человек находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее мощный взрыв произошёл в одном из зданий в центре Парижа. Как отмечал BFMTV, инцидент произошёл в булочной на улице Тревиз, пострадали более 20 человек, по меньшей мере 12 получили серьёзные ранения.

По имеющимся данным, причиной могла стать утечка газа.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер прибыли на место взрыва в центре Парижа.