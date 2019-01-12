Жертвами взрыва в Париже стали четыре человека

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Четыре человека погибли в результате взрыва в центре Парижа. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
Жертвами взрыва в Париже стали четыре человека
  • Reuters

По его словам, среди погибших два сотрудника пожарной службы. 

Также министр отметил, что ещё десять человек находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее мощный взрыв произошёл в одном из зданий в центре Парижа. Как отмечал BFMTV, инцидент произошёл в булочной на улице Тревиз, пострадали более 20 человек, по меньшей мере 12 получили серьёзные ранения.

По имеющимся данным, причиной могла стать утечка газа.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер прибыли на место взрыва в центре Парижа.

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