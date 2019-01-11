В Турции построят первый за 70 лет христианский храм

Власти Турции дали разрешение на строительстве первого за 70 лет христианского храма на территории страны.

Как сообщает РИА Новости, его построят в Стамбуле и он будет принадлежать Сиро-яковитской церкви.

«Это первая христианская церковь на территории Турции после храма, построенного в 1950 году в Мидьяте юго-восточной провинции Мардин», — приводит РИА Новости слова главы фонда монастыря Мора Габриэля Курьякоса Эргюна.

Строительство нового храма планируется завершить через два года.

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