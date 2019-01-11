В Турции построят первый за 70 лет христианский храм
Как сообщает РИА Новости, его построят в Стамбуле и он будет принадлежать Сиро-яковитской церкви.
«Это первая христианская церковь на территории Турции после храма, построенного в 1950 году в Мидьяте юго-восточной провинции Мардин», — приводит РИА Новости слова главы фонда монастыря Мора Габриэля Курьякоса Эргюна.
Строительство нового храма планируется завершить через два года.
Ранее m24 сообщал, что на северо-западе Москвы отреставрируют старинную церковь Покрова.