На северо-западе Москвы отреставрируют старинную церковь
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Эксперты должны определить состояние несущих конструкций, декора, интерьеров, а также выяснить, какие работы необходимо провести.
Церковь — объект культурного наследия федерального значения. Она была построена в 1672 году. Обновить облик храма предполагали в начале ХХ века, но этому помешала Первая мировая война. В 1934-м церковь была закрыта. Там расположили фабрику по изготовлению красителей.
Ранее Newinform сообщал, что в Зарядье завершили реставрацию монашеских келий.