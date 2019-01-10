На северо-западе Москвы отреставрируют старинную церковь

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На северо-западе Москвы отреставрируют старинную церковь Покрова, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия.
На северо-западе Москвы отреставрируют старинную церковь
  • ©wikimedia.org

Эксперты должны определить состояние несущих конструкций, декора, интерьеров, а также выяснить, какие работы необходимо провести.

Церковь — объект культурного наследия федерального значения. Она была построена в 1672 году. Обновить облик храма предполагали в начале ХХ века, но этому помешала Первая мировая война. В 1934-м церковь была закрыта. Там расположили фабрику по изготовлению красителей.

Ранее Newinform сообщал, что в Зарядье завершили реставрацию монашеских келий.

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