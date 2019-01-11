США объяснили перенос выборов в Афганистане «устранением недостатков»

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Посольство США в Афганистане объяснило перенос президентских выборов в стране необходимостью «устранить административные и технические недостатки».
США объяснили перенос выборов в Афганистане «устранением недостатков»
  • ©pixabay.com

«Задержка президентских выборов произошла по причине решения независимой избирательной комиссии для устранения административных и технических недостатков, которые проявились на парламентских выборах осенью. Мы присоединяемся ко многим афганцам и другим членам международного сообщества, которые считают, что серьёзная реформа выборов необходима», — говорится в сообщении дипломатического ведомства США.

Там отметили, что «именно афганцы должны избрать своих лидеров».

Ранее Министерство иностранных дел России прокомментировало перенос президентских выборов в Афганистане с 20 апреля на 20 июля 2019 года, отметив, что данное решение афганские власти приняли под влиянием США.

Там предположили, что мнение афганского общества для нынешнего руководства страны «отходит на второй план, когда речь идёт об интересах Вашингтона».

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