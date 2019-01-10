В МИД России рассказали о влиянии США в Афганистане

Министерство иностранных дел России прокомментировало перенос президентских выборов в Афганистане с 20 апреля на 20 июля 2019 года, отметив, что данное решение афганские власти приняли под влиянием США.

«Решение о переносе выборов, судя по всему, принято под влиянием США, которым необходимо дополнительное время для подготовки к проведению предстоящего голосования по своим лекалам и для выстраивания мирного процесса в ИРА по собственному сценарию», — отметили в дипломатическом ведомстве.

Там пояснили, что, по-видимому, мнение афганского общества для нынешнего руководства ИРА «отходит на второй план, когда речь идёт об интересах Вашингтона».

В МИД также обратили внимание на сообщения американских СМИ, что Вашингтон намерен создать некие афганские «контртеррористические отряды», которые не будут подчиняться Кабулу и должны действовать в интересах американских спецслужб.

Руководство страны, подчеркнули в министерстве, отказалось отправлять своих представителей на заседание в московском формате. Между тем они поспешили на встречу в Абу-Даби, проводимую под эгидой США.

«Все эти факты красноречиво говорят о том, кто на самом деле сегодня определяет судьбу афганского народа и процесса национального примирения в этой стране», — говорится в сообщении МИД.

Ранее СМИ сообщили, что представители радикального движения «Талибан»* и Соединённых Штатов отказались от проведения переговоров в столице Катара Дохе.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.