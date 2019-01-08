СМИ: Представители «Талибана» и США отменили переговоры в Катаре

Представители радикального движения «Талибан»* и Соединённых Штатов отказались от проведения переговоров в столице Катара Дохе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в движении.

Отмечается, что встреча должна была состояться 9 и 10 января.

«Обе стороны согласились не встречаться в Катаре», — заявил высокопоставленный член «Талибана».

Как указывает агентство, переговоры отменились из-за разногласий по повестке встречи.

Ранее СМИ сообщали, что представители «Талибана» и США проведут переговоры в Катаре.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.