СМИ: Представители «Талибана» и США проведут переговоры в Катаре
- Reuters
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в движении.
Отмечается, что встреча состоится 9 и 10 января.
«Мы собираемся встретиться с американскими чиновниками в Дохе в среду. Встреча продлится два дня, среду и четверг», — заявил высокопоставленный член «Талибана».
Ещё один из лидеров движения указал агентству, что никакие другие страны не будут принимать в этом участие.
Уточняется, что стороны намерены обсудить вывод американский войск из Афганистана, обмен заключёнными и отмену запрета на передвижение лидеров организации.
Ранее СМИ сообщили, что США могут сократить свой воинский контингент в Афганистане.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в беседе с НСН заявлял, что военный контингент США в Афганистане необходимо увеличить, поскольку местные власти не справляются с талибами.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.