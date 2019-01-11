В АТОР прокомментировали опрос об отношении немцев к туристам

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Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с m24 прокомментировал опрос, согласно которому британцы и россияне возглавили рейтинг туристов, которые чаще всего доставляют неудобства жителям Германии во время посещения немецких городов.
В АТОР прокомментировали опрос об отношении немцев к туристам
  • РИА Новости

«Такие исследования всплывают периодически, при желании можно докопаться до граждан абсолютно любой страны, до любой нации, если правильным образом сформулировать вопросы и задать их в правильных группах», — сказал Канторович.

Вместе с тем он не подвергает сомнению тот факт, что не все российские туристы хорошо воспитаны и соответственным образом себя ведут, хотя подобное можно сказать и о путешественниках из других стран.

Как отметил Канторович, он бы никогда не употреблял какие-либо национальные клише, поскольку воспитание начинается со школы и с семьи.

По данным исследования платформы ab-in-den-urlaub, жителей ФРГ чаще всего беспокоит «шумное поведение» россиян (это отметили 60% респондентов), склонность к употреблению алкоголя (56%), плохие привычки питания (50%), грубое поведение и «селфимания» (38% и 24%).

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