В АТОР прокомментировали опрос об отношении немцев к туристам

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с m24 прокомментировал опрос, согласно которому британцы и россияне возглавили рейтинг туристов, которые чаще всего доставляют неудобства жителям Германии во время посещения немецких городов.

«Такие исследования всплывают периодически, при желании можно докопаться до граждан абсолютно любой страны, до любой нации, если правильным образом сформулировать вопросы и задать их в правильных группах», — сказал Канторович.

Вместе с тем он не подвергает сомнению тот факт, что не все российские туристы хорошо воспитаны и соответственным образом себя ведут, хотя подобное можно сказать и о путешественниках из других стран.

Как отметил Канторович, он бы никогда не употреблял какие-либо национальные клише, поскольку воспитание начинается со школы и с семьи.

По данным исследования платформы ab-in-den-urlaub, жителей ФРГ чаще всего беспокоит «шумное поведение» россиян (это отметили 60% респондентов), склонность к употреблению алкоголя (56%), плохие привычки питания (50%), грубое поведение и «селфимания» (38% и 24%).