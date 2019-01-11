В АТОР прокомментировали опрос об отношении немцев к туристам
- РИА Новости
«Такие исследования всплывают периодически, при желании можно докопаться до граждан абсолютно любой страны, до любой нации, если правильным образом сформулировать вопросы и задать их в правильных группах», — сказал Канторович.
Вместе с тем он не подвергает сомнению тот факт, что не все российские туристы хорошо воспитаны и соответственным образом себя ведут, хотя подобное можно сказать и о путешественниках из других стран.
Как отметил Канторович, он бы никогда не употреблял какие-либо национальные клише, поскольку воспитание начинается со школы и с семьи.
По данным исследования платформы ab-in-den-urlaub, жителей ФРГ чаще всего беспокоит «шумное поведение» россиян (это отметили 60% респондентов), склонность к употреблению алкоголя (56%), плохие привычки питания (50%), грубое поведение и «селфимания» (38% и 24%).