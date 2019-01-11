Опрос показал отношение немцев к «шумным» туристам из России

Британцы и россияне возглавили рейтинг туристов, которые чаще всего доставляют неудобства жителям Германии во время посещения немецких городов, пишет Die Welt со ссылкой на результаты опроса.

По данным исследования платформы ab-in-den-urlaub, жителей ФРГ чаще всего беспокоит «шумное поведение» россиян (это отметили 60% респондентов), склонность к употреблению алкоголя (56%), плохие привычки питания (50%), грубое поведение и «селфимания» (38% и 24%).

Издание отмечает, что британцы «едва ли лучше российских туристов», так как чаще всего доставляют дискомфорт «обильным употреблением алкоголя», о чём свидетельствуют регулярные отчёты о вынужденных посадках самолётов из-за «пьяных британцев на борту».

Подчёркивается, что так же негативно немцы относятся к пьянству своих соотечественников.

В августе 2018 года сообщалось, что сотрудники полиции итальянской столицы оштрафовали туристов из, как предполагается, России и Соединённых Штатов за то, что они купались в одном из самых известных фонтанов Рима — Треви.