Опрос показал отношение немцев к «шумным» туристам из России

Короткая ссылка
Британцы и россияне возглавили рейтинг туристов, которые чаще всего доставляют неудобства жителям Германии во время посещения немецких городов, пишет Die Welt со ссылкой на результаты опроса.
Опрос показал отношение немцев к «шумным» туристам из России
  • Reuters

По данным исследования платформы ab-in-den-urlaub, жителей ФРГ чаще всего беспокоит «шумное поведение» россиян (это отметили 60% респондентов), склонность к употреблению алкоголя (56%), плохие привычки питания (50%), грубое поведение и «селфимания» (38% и 24%).

Издание отмечает, что британцы «едва ли лучше российских туристов», так как чаще всего доставляют дискомфорт «обильным употреблением алкоголя», о чём свидетельствуют регулярные отчёты о вынужденных посадках самолётов из-за «пьяных британцев на борту».

Подчёркивается, что так же негативно немцы относятся к пьянству своих соотечественников.

В августе 2018 года сообщалось, что сотрудники полиции итальянской столицы оштрафовали туристов из, как предполагается, России и Соединённых Штатов за то, что они купались в одном из самых известных фонтанов Рима — Треви.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить