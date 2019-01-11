В МИД рассказали о состоянии Бутиной в тюрьме США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о состоянии задержанной в США россиянки Марии Бутиной. Как отметили в ведомстве, девушка «сохраняет присутствие духа, много времени посвящает литературе и спорту».

«Наконец она переведена на общий режим содержания. До этого, как вы знаете, она находилась в тюремном блоке для особо опасных преступников, где ей позволялось покидать камеру всего на два часа в сутки, причём только ночью», — сказала Захарова во время брифинга.

Она добавила, что российская сторона продолжит прилагать все усилия для скорейшего возвращения Бутиной в Россию.

Ранее российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме США.

13 декабря 2018 года Бутина заявила в суде США, что её признание вины по одному из пунктов обвинения и заключение сделки со следствием были сделаны добровольно.

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».