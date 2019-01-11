Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме США

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Российские дипломаты посетили арестованную в США россиянку Марию Бутину с очередным визитом. Об этом сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

«В плановом порядке дипломаты посетили Бутину в тюрьме города Александрия (штат Вирджиния). Жалоб на условия содержания Мария не озвучивала», — приводит ТАСС сообщение.

В посольстве также добавили, что дипломаты провели телефонный разговор с россиянином Дмитрием Макаренко, который содержится в тюрьме города Гонолулу (штат Гавайи).

«Посольство продолжает оказывать необходимое содействие российским гражданам в целях соблюдения их законных прав», — заключили дипломаты.

13 декабря Бутина заявила в суде США, что её признание вины по одному из пунктов обвинения и заключение сделки со следствием были сделаны добровольно.

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».

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