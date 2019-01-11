Мнучин заявил о намерении США продолжить санкционную политику против России

Короткая ссылка
США намерены продолжать проводить жёсткую санкционную политику в отношении России. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин по итогам закрытого брифинга с членами Палаты представителей.

«Нынешняя администрация более жёсткая по отношению к России и ввела больше санкций против России, чем прежние (администрации. — RT), и мы будем продолжать это делать», — цитирует его The Hill.

Ранее сообщалось, что Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил санкционную политику США в отношении России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить