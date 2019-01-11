Мнучин заявил о намерении США продолжить санкционную политику против России

США намерены продолжать проводить жёсткую санкционную политику в отношении России. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин по итогам закрытого брифинга с членами Палаты представителей.

«Нынешняя администрация более жёсткая по отношению к России и ввела больше санкций против России, чем прежние (администрации. — RT), и мы будем продолжать это делать», — цитирует его The Hill.

Ранее сообщалось, что Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил санкционную политику США в отношении России.