Мнучин заявил о намерении США продолжить санкционную политику против России
«Нынешняя администрация более жёсткая по отношению к России и ввела больше санкций против России, чем прежние (администрации. — RT), и мы будем продолжать это делать», — цитирует его The Hill.
Ранее сообщалось, что Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил санкционную политику США в отношении России.