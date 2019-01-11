Мнучин заявил о возможном визите вице-премьера КНР в США

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Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ может посетить Вашингтон в январе для проведения торговых переговоров. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин во время брифинга.

«Сейчас намерения таковы, что вице-премьер Лю Хэ, скорее всего, приедет нас посетить позже в этом месяце», — приводит РИА Новости слова Мнучина.

Ранее в Минкоммерции КНР заявили, что Китай и Соединённые Штаты заложили основу для решения торговых вопросов по итогам состоявшихся в Пекине двусторонних переговоров. 

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин рассказал НСН о торговом противостоянии двух государств.

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