Мнучин заявил о возможном визите вице-премьера КНР в США
«Сейчас намерения таковы, что вице-премьер Лю Хэ, скорее всего, приедет нас посетить позже в этом месяце», — приводит РИА Новости слова Мнучина.
Ранее в Минкоммерции КНР заявили, что Китай и Соединённые Штаты заложили основу для решения торговых вопросов по итогам состоявшихся в Пекине двусторонних переговоров.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин рассказал НСН о торговом противостоянии двух государств.