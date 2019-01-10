Минкоммерции КНР: Китай и США заложили основу для решения торговых вопросов
«Стороны провели обстоятельный, тщательный обмен мнениями по торговым и структурным вопросам, волнующим обе стороны, повысили уровень взаимопонимания, заложили основу для решения вопросов, интересующих обе стороны», — отмечается в заявлении.
Как добавили в ведомстве, стороны договорились поддерживать тесный контакт.
Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил о завершении торговых переговоров Китая и США.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин рассказал НСН о торговом противостоянии двух государств.