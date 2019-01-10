Минкоммерции КНР: Китай и США заложили основу для решения торговых вопросов

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Китай и Соединённые Штаты заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов. Об этом говорится в сообщении Минкоммерции КНР по итогам состоявшихся двусторонних торговых консультаций в Пекине.

«Стороны провели обстоятельный, тщательный обмен мнениями по торговым и структурным вопросам, волнующим обе стороны, повысили уровень взаимопонимания, заложили основу для решения вопросов, интересующих обе стороны», — отмечается в заявлении.

Как добавили в ведомстве, стороны договорились поддерживать тесный контакт.

Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил о завершении торговых переговоров Китая и США.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин рассказал НСН о торговом противостоянии двух государств.

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