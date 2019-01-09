МИД КНР заявил о завершении торговых переговоров Китая и США

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Официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил о завершении торговых переговоров Китая и США.
МИД КНР заявил о завершении торговых переговоров Китая и США
  • Reuters

«Я могу подтвердить, что торговые переговоры США и Китая завершились, их официальные итоги будут обнародованы в ближайшее время», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Лу Кан, отвечая на вопросы журналистов, положительные результаты диалога двух стран будут благоприятны не только для Китая и Соединённых Штатов, это также «станет хорошей новостью и для мировой экономики».

Ранее в Минкоммерции КНР сообщили, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина пройдут с 7 по 8 января.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин рассказал НСН о торговом противостоянии двух государств.

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