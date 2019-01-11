В сенате США призвали Трампа ввести режим ЧП в стране для строительства стены на границе

Американский сенатор Линдси Грэм полагает, что президенту США Дональду Трампу следует вводить режим чрезвычайного положения для согласования финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

«Настало время, чтобы президент Трамп использовал режим ЧП для (утверждения. — RT) финансирования строительства стены/барьера», — говорится в заявлении политика.

Ранее Трамп не исключил введение чрезвычайного положения в США для строительства стены на границе.

22 декабря 2018 года работа федерального правительства США была частично приостановлена, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

Как отмечается, президент США требует выделить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, однако демократы, которые получили контроль над палатой представителей после промежуточных выборов в ноябре 2018 года, выступают против этого шага.