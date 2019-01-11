Аргентина запретила въезд в страну чиновникам из Венесуэлы

Аргентина вводит запрет на въезд для высокопоставленных чиновников из Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Аргентины.

«Правительство Аргентины информирует правительство Венесуэлы о приостановлении действия соглашения о безвизовом въезде обладателей дипломатических и служебных паспортов, запрещает въезд в республику высокопоставленным членам венесуэльского режима», — отмечается в заявлении.

Как добавили в ведомстве, посольство Аргентины продолжит работу в Венесуэле в целях защиты интересов аргентинских граждан и компаний.

Ранее Министерство иностранных дел Перу сообщило об отзыве для консультаций временного поверенного из Венесуэлы после начала нового срока Николаса Мадуро на посту президента страны.

10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.