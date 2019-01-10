В МИД Венесуэлы сообщили о нападении на посольство страны в Перу

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса написал на своей странице в Twitter, что неизвестные совершили нападение на посольство страны в столице Перу Лиме.

«Мы возлагаем ответственность на правительство Перу за любые последствия в отношении нашего дипломатического персонала и посольства в Лиме, которые сегодня стали объектом нескольких атак, включая группу бандитов, вошедших в здание. Мы требуем исполнения Венской конвенции», — указал он.

Hacemos responsable al gobierno del Perú ante cualquier consecuencia contra nuestro personal diplomático y Embajada en Lima, que hoy han sido objeto de varios ataques, incluyendo un grupo de bandidos que ingresó en nuestra sede. Les exigimos que cumplan con la Convención de Viena — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 10 января 2019 г.

Ранее Министерство иностранных дел Перу сообщило об отзыве для консультаций временного поверенного из Венесуэлы после начала нового срока Николаса Мадуро на посту президента страны.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.