В МИД Венесуэлы сообщили о нападении на посольство страны в Перу

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса написал на своей странице в Twitter, что неизвестные совершили нападение на посольство страны в столице Перу Лиме.

«Мы возлагаем ответственность на правительство Перу за любые последствия в отношении нашего дипломатического персонала и посольства в Лиме, которые сегодня стали объектом нескольких атак, включая группу бандитов, вошедших в здание. Мы требуем исполнения Венской конвенции», — указал он.

Ранее Министерство иностранных дел Перу сообщило об отзыве для консультаций временного поверенного из Венесуэлы после начала нового срока Николаса Мадуро на посту президента страны.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить