В Совфеде оценили возможность предоставления гражданам Японии прав для деятельности на Курилах

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Аргументами неделi» оценил возможность предоставления гражданам и предприятиям Японии прав для деятельности на Курильских островах.

«Например, граждане Японии хотят посещать Курилы, а может, и открыть там какой-то бизнес — так вот и надо дать им максимально возможные права по их деятельности на этих территориях (естественно, в рамках нашего законодательства)», — заявил сенатор.

По его словам, можно сесть за стол переговоров и всё спокойно обсудить.

Как считает Климов, есть огромное количество возможностей предоставить определённые права японцам, японским предприятиям и организациям для всевозможных форм деятельности на Курилах.

«И кстати, это не будет входить в противоречие с Конституцией нашей страны», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён проект о территориальных претензиях со стороны Японии.