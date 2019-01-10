В Госдуму внесён проект о территориальных претензиях со стороны Японии
- РИА Новости
В документе закреплено, что Курильские острова «являются неотъемлемой частью Российской Федерации в составе Сахалинской области».
Он де-факто налагает вето на подготовку правовых актов по отторжению этих территорий от России.
«Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению», — говорится в тексте.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна претендует на южные Курилы, однако её позиция не предполагает выселения оттуда россиян.
Посла Японии пригласили в МИД России по поводу этих заявлений Токио.