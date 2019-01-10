Эксперт прокомментировал заявление о готовности Трампа возобновить военные действия в Сирии

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что американский президент Дональд Трамп готов снова начать военные действия США в Сирии, однако Вашингтон надеется, что этого делать не придётся.

«С самого начала, когда Дональд Трамп сделал заявление о выводе войск из Сирии, было ясно, что это не вывод, а какое-то сокращение военного присутствия. Политика Трампа отличается от политики его предшественников тем, что он пытается преследовать те же самые цели тотального доминирования, которые последние полвека стояли перед Америкой, но с гораздо меньшими издержками. То есть он не отказывается от стратегического плана США оставаться мировым лидером, но пытается как кризис-менеджер существенно снизить издержки», — считает Салин.

Он также отметил, что «в вопросе Сирии речь всегда шла только о сокращении численных параметров военного контингента США в стране».

«В нынешней ситуации, когда с военно-политической точки зрения ситуация фактически урегулирована и Соединённые Штаты нельзя отнести к числу победителей, они хотят активно поучаствовать в дальнейшем её развитии. Заявление Помпео о возможных боевых действиях — как раз способ продемонстрировать, что Штаты уходят, но на самом деле остаются. И делают это с такими ресурсами, которые позволяют им быть игроком с военно-силовой точки зрения», — сказал эксперт.

Ранее Помпео заявил, что Трамп готов снова начать военные действия США в Сирии, однако Вашингтон надеется, что этого делать не придётся.