США продолжат наносить авиаудары на Ближнем Востоке. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео во время выступления в Американском университете в Каире.

«США останутся надёжным партнёром в борьбе с терроризмом. Наши авиаудары в регионе продолжатся по мере появления целей. Мы продолжим работать с нашими партнёрами по коалиции для разгрома ИГ*», — цитирует его РИА Новости.

Помпео добавил, что Вашингтон продолжит выслеживать на Ближнем Востоке и по всему миру террористов, которые ищут укрытие.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о скором выводе американских военных из Сирии.

19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории САР.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.