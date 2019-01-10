США продолжат наносить авиаудары на Ближнем Востоке

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США продолжат наносить авиаудары на Ближнем Востоке. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео во время выступления в Американском университете в Каире.
США продолжат наносить авиаудары на Ближнем Востоке
  • Reuters

«США останутся надёжным партнёром в борьбе с терроризмом. Наши авиаудары в регионе продолжатся по мере появления целей. Мы продолжим работать с нашими партнёрами по коалиции для разгрома ИГ*», — цитирует его РИА Новости.

Помпео добавил, что Вашингтон продолжит выслеживать на Ближнем Востоке и по всему миру террористов, которые ищут укрытие.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о скором выводе американских военных из Сирии.

19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории САР.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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