Эксперт оценил слова Помпео о готовности Трампа возобновить военные действия в Сирии

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что американский президент Дональд Трамп готов снова начать военные действия США в Сирии, однако Вашингтон надеется, что этого делать не придётся.

«Тут возникает много вопросов по поводу того, какие термины используются. Например, термин «войска». Есть коалиция стран, которые, как мы знаем, участвуют в воздушных налётах, там на 99% Соединённые Штаты. Есть войска специального назначения, которые в очень ограниченном количестве находятся на разных базах на территории Сирии. Поэтому не приходится говорить ни о продолжении боевых действий, ни о выводе войск. Реально это всё маскировка тех или иных шагов США, которые выгодны им в данный момент», — сказал он.

По словам эксперта, подобные заявления могут быть связаны с желанием «активировать» не только союзников, но и соседние страны, чтобы они «продолжали вносить свою денежную лепту».

«Разговоры о том, что США там остаются или будут активизироваться, также можно связать с отношениями с Турцией по поводу курдов. Но ко всему этому не стоит относиться критично. Такая риторика позволяет Соединённым Штатам, как они считают, более гибко вести себя в регионе. Тем не менее ситуация оказывается намного сложнее, и одними заявлениями уже отделаться нельзя», — заключил Рогулёв.

Ранее Помпео заявил, что Трамп готов снова начать военные действия США в Сирии, однако Вашингтон надеется, что этого делать не придётся.