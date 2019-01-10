Трамп назвал условие посещения Давосского форума

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Американский лидер Дональд Трамп откажется от посещения экономического форума в Давосе, если в США продолжится бюджетный кризис, вызванный приостановкой работы правительства.
Трамп назвал условие посещения Давосского форума
  • Reuters

Об этом сообщает NBC со ссылкой на президента.

Трамп также отметил, что имеет право на объявление чрезвычайного положения в стране, однако не готов сделать это в данный момент.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп может отменить поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, если бюджетный кризис в США не завершится к 22 января.

В Белом доме заявляли, что президент посетит форум в Давосе, который пройдёт с 22 по 25 января.

Также в Кремле отметили, что президент России Владимир Путин ещё не принял решения об участии в работе форума в Давосе.

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