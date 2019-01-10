WSJ: Трамп может пропустить Давосский форум из-за шатдауна

Американский лидер Дональд Трамп может отменить поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, если бюджетный кризис в США не завершится к 22 января.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома.

По данным источников издания, визит Трампа в Давос, если деятельность правительства будет восстановлена, может продлится всего 12 часов.

22 декабря работа федерального правительства США была частично приостановлена, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе, который пройдёт с 22 по 25 января 2019 года.