Сотрудники трёх крупных аэропортов Германии объявили забастовку

Короткая ссылка
Сотрудники служб по организации безопасных перевозок трёх крупных аэропортов Германии в четверг, 10 января, объявили о забастовке. Протестующие требуют увеличить размер оплаты труда, сообщает Deutsche Welle.
Сотрудники трёх крупных аэропортов Германии объявили забастовку
  • ©Marius Becker
  • globallookpress.com

В акции, которая может коснуться почти 110 тыс. пассажиров, участвует персонал аэропортов Кёльна-Бонна, Дюссельдорфа и Штутгарта.   

Уже с ночи при въезде в аэропорт Кёльн-Бонн наблюдалось большое скопление транспортных средств.

Германский профсоюз Verdi требует повысить зарплату сотрудникам до €20 в час, в то время как работодатели согласны только на повышение на 6,4%. 

В результате забастовки вечером 9 января в аэропорту Дюссельдорфа были отменены 350 рейсов, в Штутгарте — 125. 

В конце декабря МИД России предупреждал россиян о протестных акциях в европейских странах перед Новым годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить