Сотрудники трёх крупных аэропортов Германии объявили забастовку
- ©Marius Becker
- globallookpress.com
В акции, которая может коснуться почти 110 тыс. пассажиров, участвует персонал аэропортов Кёльна-Бонна, Дюссельдорфа и Штутгарта.
Уже с ночи при въезде в аэропорт Кёльн-Бонн наблюдалось большое скопление транспортных средств.
Германский профсоюз Verdi требует повысить зарплату сотрудникам до €20 в час, в то время как работодатели согласны только на повышение на 6,4%.
В результате забастовки вечером 9 января в аэропорту Дюссельдорфа были отменены 350 рейсов, в Штутгарте — 125.
В конце декабря МИД России предупреждал россиян о протестных акциях в европейских странах перед Новым годом.