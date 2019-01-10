Сотрудники трёх крупных аэропортов Германии объявили забастовку

Сотрудники служб по организации безопасных перевозок трёх крупных аэропортов Германии в четверг, 10 января, объявили о забастовке. Протестующие требуют увеличить размер оплаты труда, сообщает Deutsche Welle.

В акции, которая может коснуться почти 110 тыс. пассажиров, участвует персонал аэропортов Кёльна-Бонна, Дюссельдорфа и Штутгарта.

Уже с ночи при въезде в аэропорт Кёльн-Бонн наблюдалось большое скопление транспортных средств.

Германский профсоюз Verdi требует повысить зарплату сотрудникам до €20 в час, в то время как работодатели согласны только на повышение на 6,4%.

В результате забастовки вечером 9 января в аэропорту Дюссельдорфа были отменены 350 рейсов, в Штутгарте — 125.

В конце декабря МИД России предупреждал россиян о протестных акциях в европейских странах перед Новым годом.