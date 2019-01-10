Мун Чжэ Ин призвал Пхеньян к более решительным мерам по денуклеаризации

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал власти КНДР более решительно принимать меры по денуклеаризации для скорейшей отмены международных санкций.

«Вопрос о международных санкциях зависит от скорости процесса денуклеаризации», — приводит слова южнокорейского президента «Рёнхап».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Пхеньян продолжит придерживаться политики денуклеаризации Корейского полуострова.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

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