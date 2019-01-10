Китай намерен содействовать денуклеаризации Корейского полуострова

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном выразил готовность оказывать активное содействие процессу ядерного разоружения Корейского полуострова.

«Ради обеспечения мира и безопасности мы будем содействовать денуклеаризации, играть конструктивную роль в поддержании долгосрочного мира в регионе», — приводит «Синьхуа» слова китайского лидера.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина.

Отмечалось, что он прибыл в Пекин на личном поезде в сопровождении своей супруги Ли Соль Чжу, заведующего отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля, а также главы МИД Ли Ён Хо.

Лидер КНДР в ходе визита встретился с Си Цзиньпином и 9 января покинул Пекин.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий Северной Кореи.