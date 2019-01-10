В МИД Ирана сообщили о задержании американца

Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми подтвердил задержание гражданина США Майкла Уайта в городе Мешхед на северо-востоке Ирана.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Ирана.

«Иран уведомил США об этом в первые дни ареста этого американского гражданина через Офис защиты интересов граждан США в Тегеране», — подчеркнул Касеми.

Ранее The New York Times сообщила, что 46-летний ветеран ВМС США Майкл Уайт находится в иранской тюрьме.

В начале января госсекретарь Майк Помпео пообещал усилить в ближайшее время дипломатическое и экономическое давление на Иран.