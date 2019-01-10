Sky: аэропорт Хитроу могут оборудовать средствами борьбы с беспилотниками

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Средства для обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их выведения из строя могут быть размещены на территории аэропорта Хитроу в Лондоне. Об этом информирует Sky News.

По данным телеканала, в аэропорт были вызваны представители сразу нескольких частных компаний, специализирующихся на противодействии беспилотникам.

Как уточнил представитель одной из компаний, при необходимости специальное оборудование может быть размещено на территории аэропорта в течение суток.

Ранее сообщалось, что аэропорт Хитроу в качестве меры предосторожности приостановил вылет рейсов из-за появления неопознанного беспилотника.

Позднее работа аэропорта была полностью возобновлена.

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