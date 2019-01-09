Работу сайта посольства США в России ограничили из-за шатдауна

Короткая ссылка
Сайт американского посольства в России будет работать в ограниченном режиме в связи с приостановкой деятельности правительства США из-за отсутствия финансирования.
Работу сайта посольства США в России ограничили из-за шатдауна
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте диппредставительства США.

«В связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объёме», — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил демократам сохранять правительство в состоянии шатдауна «долгое время, месяцы или даже годы».

22 декабря федеральное правительство США официально приостановило работу, поскольку демократы и республиканцы не смогли согласовать бюджет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить