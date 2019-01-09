Работу сайта посольства США в России ограничили из-за шатдауна
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте диппредставительства США.
«В связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объёме», — заявили в посольстве.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил демократам сохранять правительство в состоянии шатдауна «долгое время, месяцы или даже годы».
22 декабря федеральное правительство США официально приостановило работу, поскольку демократы и республиканцы не смогли согласовать бюджет.